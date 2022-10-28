Такси. Иллюстративное фото: pexels.com

Uber начнет показывать рекламу пользователям своего приложения. Однако это не означает, что поездки на такси теперь станут дешевле. Компания также тестирует установку рекламных мониторов в автомобилях, передает The Washington Post.

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Специальное рекламное подразделение заработает в Uber в ближайшее время. Компания будет использовать данные пользователей, которые собирает их основное приложение, для того, чтобы показывать своим клиентам релевантную рекламу.

"Пока вы ждете такси, приложение будет показывать рекламу, подобранную специально для вас. Формат рекламы Uber настроен так, что никаким образом не влияет на вашу поездку, но при этом вы получаете полезную информацию", — сказала Кларисса Саймонс, старший менеджер по корпоративным коммуникациям Uber.

Uber идет по стопам таких компаний, как Netflix и Amazon, которые ранее работали только по подписке, а теперь запускают рекламные подразделения. Алекс Бауэр, руководитель отдела продуктовой и рыночной стратегии компании Branch, занимающейся рекламными технологиями, говорит, что Uber может сильно удивить и даже напугать своих пользователей, предложив им рекламу, основываясь на данных, которыми человек не планировал делиться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1994540-uber-nachnet-pokazyvat-reklamu-polzovatelyam-svoego-prilozheniya/