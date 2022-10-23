WSJ: Google инвестирует 200 млн долларов в стартап, разрабатывающий искусственный интеллект

Офис Google. Иллюстративное фото: Justin Sullivan/Getty Images

Google инвестирует 200 млн долларов в стартап Cohere, занимающийся разработкой технологий, связанных с искусственным интеллектом. Ранее представители Cohere вели переговоры с Nvidia о возможных стратегических инвестициях, передает The Wall Street Journal.

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Как сообщают источники The Wall Street Journal, руководство Google готово инвестировать в молодую компанию, предлагающую интересные разработки в области искусственного интеллекта. Этот факт в очередной раз демонстрирует, насколько высока конкуренция между крупными компаниями в этой отрасли.

Компания Cohere, основанная в 2019 году, создает программное обеспечение для обработки человеческой речи. Это ПО разработчики в дальнейшем могут использовать для создания приложений с искусственным интеллектом для бизнеса. В частности, для чат-ботов и других программ, которые должны понимать человеческую речь и текст. В ноябре прошлого года компания объявила о многолетнем партнерстве с Google. "Облачное" подразделение технологического гиганта должно было предоставило Cohere вычислительную мощность, необходимую для обучения программных моделей. Новые данные говорят о том, что Google может инвестировать в Cohere целых 200 млн долларов.

По данным источников The Wall Street Journal, представители Cohere также вели переговоры с производителем чипов Nvidia о возможных стратегических инвестициях. Более того, эти переговоры продолжаются до настоящего времени. Ни в Google, ни в Nvidia, ни в Cohere не прокомментировали данный вопрос.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1993932-wsj-google-investiruet-200-mln-dollarov-v-startap-razrabatyvayuschiy-iskusstvennyy-intellekt/