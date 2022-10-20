Meta продаст сервис Giphy по решению британских антимонопольщиков

Meta. Иллюстративное фото: Paco Freire/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

Антимонопольный орган Великобритании постановил, что Meta должна продать сервис Giphy, который компания приобрела в 2020 году за 315 млн долларов. В компании заявили, что разочарованы этим решением, но не будут обжаловать его, передает Quartz.

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В пресс-релизе Управления по конкуренции и рынкам сказано, что в случае, если Meta поглотит Giphy, то у конкурентов компании не будет доступа к GIF-файлам.Таким образом, Meta может получить несправедливое преимущество на рынке социальных сетей и цифровой рекламы. Это решение положило конец длительному процессу, который начался в прошлом году.

"Единственный способ решить эту проблему — продать Giphy. Это будет способствовать развитию инноваций в цифровой рекламе, а также обеспечит доступ к Giphy для всех желающих", — сказал Стюарт Макинтош, руководитель расследования.

В Meta сообщили, что они разочарованы этим решением, но будут сотрудничать с регулирующими органами во всем, что касается продажи Giphy. Meta купила Giphy в тот момент, когда GIF-файлы считались доминирующей формой визуальной коммуникации. Сейчас в компании признают, что переоценили этот тренд.

Антимонопольные органы нередко блокируют слияния и поглощения, хотя и неохотно берут на себя эту нагрузку в связи с возросшей активностью в области слияний в последние годы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1993307-meta-prodast-servis-giphy-po-resheniyu-britanskih-antimonopolschikov/