Tesla. Иллюстративное фото: Kyodo News via Getty Images

Сооснователь Airbnb Джо Геббиа вошел в совет директоров Tesla в качестве независимого члена. Присутствие Геббиа в совете директоров Tesla может помочь компании избежать дальнейшего конфликта с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, передает CNBC.

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Джо Геббиа займет место Ларри Эллисона (главного технического директора Oracle), который вышел из совета директоров Tesla летом. В 2018 году Эллисон вошел в совет директоров вместе с Кэтлин Уилсон-Томпсон (бывший исполнительный директор Walgreens Boots Alliance).

Присутствие независимых членов совета являлось условием мирового соглашения Tesla с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Тогда Комиссия обвиняла Tesla и Илона Маска в мошенничестве с гражданскими ценными бумагами после того, как генеральный директор написал в Twitter, что рассматривает возможность приватизации Tesla по цене 420 долларов за акцию. Присутствие Геббиа в правлении Tesla может помочь компании избежать дальнейшего конфликта с SEC, которая инициировала несколько расследований по поводу соблюдения принятого ранее соглашения.

Дизайнер Геббиа работал в Airbnb с первых дней ее основания в 2007 году. В июле этого года он ушел с руководящей должности, но остался членом совета директоров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1990215-soosnovatel-airbnb-dzho-gebbia-voshel-v-sovet-direktorov-tesla/