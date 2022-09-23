WSJ: Meta сократит сотрудников, чтобы уменьшить расходы

Логотип Meta. Фото: Hakan Nural/Anadolu Agency/Getty Images

Meta планирует сократить расходы как минимум на 10% в ближайшие месяцы, и сделано это будет за счет сокращения персонала. Технологический гигант идет на этот шаг из-за замедления роста прибыли и высокой конкуренции на рынке, передает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

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Учредитель Facebook и Instagram начал постепенное сокращение сотрудников, объясняя это реорганизацией отделов. Кроме того, Meta существенно сократила время, которое дается работникам для того, чтобы подать заявку на замещение другой должности внутри компании.

Ожидается, что эти процессы станут отправной точкой гораздо более масштабных сокращений. Источники The Wall Street Journal сообщают, что компания стремится уменьшить расходы за счет сокращения персонала.

В июле исполнительный директор Meta Марк Цукерберг заявлял, что компании необходимо перераспределить ресурсы в соответствии с корпоративными приоритетами. За несколько недель до этого руководство Meta обсуждало необходимость приостановки темпов найма новых сотрудников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1989085-wsj-meta-sokratit-sotrudnikov-chtoby-umenshit-rashody/