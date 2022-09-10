WSJ: Экс-сотрудник, обвиняющий Twitter в обмане, до этого получил компенсацию от компании

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Экс-сотрудник Twitter, чьи заявления о проблемах с безопасностью в компании будут использоваться в суде стороной защиты Илона Маска, за несколько дней до заявления урегулировал собственный конфликт с компанией о выплате компенсации в размере 7 млн долларов, передает со ссылкой на собственные источники.

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Экс-глава Службы безопасности Twitter Пейтер Затко уволился из компании в январе. Однако урегулирование вопроса о выплате компенсации в его адрес длилось до июня. Это является обычной процедурой, когда руководитель одной из служб покидает крупную компанию раньше, чем окончился его контракт. Юристы должны урегулировать вопросы, связанные с опционами на акции и другими моментами.

Как сообщают источники The Wall Street Journal, в июне компания согласилась выплатить Пейтеру Затко 7 млн долларов. В рамках мирового соглашения Затко также подписал допсоглашение о неразглашении, которое запрещает ему публично говорить о своем пребывании в Twitter или унижать компанию. Однако позже он сделал заявление в формате жалобы осведомителя, который разрешает ему переступить через прошлое соглашение. В жалобе осведомителя он рассказал, что Twitter предоставил Илону Маску недостоверную информацию.

Сейчас Пейтер Затко является центральной фигурой в грядущем разбирательстве между Twitter и Илоном Маском. Миллиардер собирался купить компанию за 44 млрд долларов, однако потом отказался от этого решения. Twitter требует от Маска завершить сделку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1986995-wsj-eks-sotrudnik-obvinyayuschiy-twitter-v-obmane-do-etogo-poluchil-kompensatsiyu-ot-kompanii/