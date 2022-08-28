Рестораны в США стали использовать голосовых ботов для приема заказов из-за дефицита кадров

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Из-за нехватки кадров американские рестораны стали использовать голосовых ботов для приема заказов от клиентов по телефону. Владельцы заведений надеются, что это заставит многих пользователей перейти на онлайн-заказы на сайтах, передает The Wall Street Journal.

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Все больше ресторанов, сетей быстрого питания и закусочных переходят к использованию голосовых ботов для приема заказов. Это позволяет разгрузить сотрудников, которых и так не хватает. Ожидается, что голосовые боты, работающие с помощью искусственного интеллекта, помогут сотрудникам сосредоточиться на приготовлении пищи и обслуживании клиентов.

Согласно опросу, проведенному Национальной ассоциацией ресторанов в период с 14 июля по 5 августа, 65% владельцев ресторанов заявляют, что у них недостаточно кадров для того, чтобы удовлетворить спрос клиентов.

Одной из популярных сетей, которая тестирует искусственный интеллект, является McDonalds. Генеральный директор Крис Кемпчински еще в июне 2021 года заявил, что эксперимент, проведенный в 10 ресторанах Иллинойса, оказался успешен. Технология правильно обрабатывала заказы клиентов в 85% случаев.

Аарон Нильссон, директор по информационным технологиям Jet’s America (учредитель сети Jet's Pizza), говорит, что всегда найдутся люди, которым больше нравится заказывать еду по телефону, однако компаниям будет намного удобнее, если клиенты начнут делать это в приложениях или на сайте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1985134-restorany-v-ssha-stali-ispolzovat-golosovyh-botov-dlya-priema-zakazov-iz-za-defitsita-kadrov/