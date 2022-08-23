"Яндекс" сообщил об отказе от новостного агрегатора и приобретении Delivery Club

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Виктор Николаев

Компания "Яндекс" приобрела у VK сервис доставки еды и продуктов Delivery Club. Соответственно, Delivery Club и "Яндекс Еда" перейдут на единую технологическую платформу, передает официальный сайт компании.

"Яндекс" покупает у VK сервис доставки еды и продуктов Delivery Club. Компания продолжит развивать бренд Delivery Club, приложение и сайт будут работать как раньше", - говорится в сообщении.

Вдобавок стало известно, что главной новой страницей "Яндекса" теперь станет ya.ru. В скором времени ожидается закрытие сделки по продаже медийных активов "Яндекса" - "Дзена" и "Новостей".

Ya.ru станет главной точкой входа в почту и другие сервисы "Яндекса".

"Яндекс" откажется от новостного агрегатора и будет развивать ya.ru в качестве своей новой главной страницы", - гласит сообщение.

Как пишет ТАСС, акции "Яндекса" после новостей о сделке росли на Московской бирже почти на три процента. Об этом свидетельствуют данные торгов на 13:29 часов по Нур-Султану. Затем в 14:10 часов рост замедлился до 2,4%.

Показатели VK также росли на 1,56%, но затем в 14:10 часов замедлили рост до 1,4%.

Напомним, в апреле компания VK сообщила, что подписала соглашение о покупке "Яндекс.Новостей" и "Яндекс.Дзена".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1984436-yandeks-soobschil-ob-otkaze-ot-novostnogo-agregatora-i-priobretenii-delivery-club/