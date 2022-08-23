Bloomberg: Apple перенесла дату презентации iPhone, чтобы получить больше прибыли

Иллюстративное фото: Costfoto/Barcroft Media/Getty Images

Apple может презентовать iPhone 14 уже через три недели. Компания сделает это раньше запланированного срока, благодаря чему обеспечит себе дополнительный рост продаж в текущем квартале, передает Bloomberg.

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Как сообщают аналитики Bloomberg, компания планирует анонсировать iPhone 14 уже 7 сентября . Это будет самый ранний запуск iPhone с 2016 года. Новое устройство поступит в продажу 16 сентября, примерно на неделю раньше прошлогоднего графика. Мероприятие состоится в среду после Дня труда (отмечается в первый понедельник сентября). Это нетипичный день для запуска продуктов Apple. Возможно, компания хочет дать больше времени своим гостям и представителям прессы для того, чтобы они точно могли добраться до презентации.

Масштабная офлайн-презентация нового продукта от Apple является частью стратегии компании по возвращению процессов в прежнее русло. Признаком этой тенденции также является тот факт, что с сентября сотрудники компании должны будут проводить в офисе как минимум три дня в неделю. Аналитики говорят, что благодаря раннему запуску нового смартфона компания получит дополнительную неделю роста продаж в четвертом финансовом квартале.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1984210-bloomberg-apple-mozhet-prezentovat-iphone-14-uzhe-7-sentyabrya/