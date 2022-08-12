Илон Маск продал акции Tesla на 33 млрд долларов меньше чем за год

Илон Маск. Фото: Al Drago/Bloomberg via Getty Images

Илон Маск продал акции Tesla на 33 млрд долларов менее чем за год. Миллиардер заявил: если разбирательства с Twitter будут разрешены в его пользу, то в будущем он скупит эти акции назад, передает Quartz.

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По версии Forbes Илон Маск является самым богатым человеком в мире. И большая часть его состояния вложена в акции Tesla. Поэтому не смотря на публичный статус Маска, у него не было достаточного количества наличных денег, чтобы купить Twitter за 44 млрд долларов (сейчас Маск пытается уклониться от завершения этой сделки). Миллиардер получил несколько кредитов от банков и привлек деньги от инвесторов. Обеспечением служили акции Tesla. Согласно информации, предоставленной Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), в течение последнего года Илон продал акции Tesla на сумму около 32,8 млрд долларов (включая 6,9 млрд долларов, о которых стало известно на этой неделе).

В результате продажи доля Маска в Tesla сократилась до чуть менее 15%, хотя он по-прежнему остается крупнейшим акционером компании. Согласно данным FactSet, Vanguard Group владеет следующей по величине долей примерно в 6%. В своем аккаунте в Twitter Маск ответил подписчику, что в случае, если разбирательства с соцсетью закончатся в его пользу, то он скупит акции Tesla назад.

Грег Мартин, соучредитель инвестиционной компании Rainmaker Securities, сказал, что Маск очень вовремя совершил продажу акций своей компании. Акции Tesla в августе выросли на 25%, чему способствовало принятие Сенатом закона, который обещает налоговые льготы при покупке электромобилей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1982711-ilon-mask-prodal-aktsii-tesla-na-33-mlrd-dollarov-menshe-chem-za-god/