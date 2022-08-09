Amazon покупает производителя роботов-пылесосов

Иллюстративное фото: Kyodo News via Getty Images

Amazon покупает одну из самых успешных фирм-производителей роботов-пылесосов iRobot за 1,7 млрд долларов. Компания стремится расширить линейку устройств, которые привяжут потребителей к Amazon, передает The Washington Post.

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Amazon приобретет компанию iRobot, которая известна, прежде всего, своим роботом-пылесосом Roomba. Это станет важным шагом для гиганта электронной коммерции на его пути к созданию линейки устройств для дома. Amazon стремится создать экосистему, которая накрепко свяжет потребителей с компанией и заставит их быть постоянными клиентами Amazon. В прошлом году компания представила Astro, робота, предназначенного для перевозки мелких предметов.

Сделка, о которой было объявлено в пятницу, также является продолжением бизнес-стратегии Amazon по расширению доли рынка в различных категориях продуктов. Всего несколько недель назад Amazon объявила о покупке компании-поставщика первичной медико-санитарной помощи One Medical за 3,9 млрд долларов. Таким образом, компания Джеффа Безоса стремится распространить свое влияние и на сферу здравоохранения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1982193-amazon-pokupaet-proizvoditelya-robotov-pylesosov/