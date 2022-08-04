Airbnb заявили о рекордном количестве бронирований жилья в 2022 году

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Airbnb впервые с начала пандемии заявляет о рекордном количестве бронирований жилья. Это говорит о том, что люди, уставшие от карантина и локдаунов, устремились в отпуска и готовы тратиться на хорошее жилье, несмотря на то, что цены на него стали выше, передает Financial Times.

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Во вторник, 2 августа, компания сообщила о 103,7 млн бронирований, которые сделали пользователи сервиса с апреля по июнь 2022 года. При этом аналитики с Уолл-стрит ожидали, что количество бронирований достигнет 106,4 млн. Однако прогнозы по доходам компании и реальные цифры сходятся между собой.

Выручка Airbnb за второй квартал 2022 года составила 2,1 млрд долларов, что на 25% больше, чем в аналогичный период 2021 года. Средняя цена за ночь составила 163,74 доллара, что ниже, чем в предыдущем квартале, но на 40% дороже, чем в допандемийные времена.

В Airbnb заявили, что ожидают самого высокого дохода в своей истории в текущем квартале и прогнозируют уровень выручки от 2,78 до 2,88 млрд долларов, что на 24–29% выше, чем в третьем квартале 2021 года.

"Мы находимся в разгаре пикового туристического сезона. Люди как никогда раньше хотят путешествовать. 4 июля мы зафиксировали самый высокий однодневный доход за всю историю компании, что свидетельствует о том, каким успешным будет следующий квартал", — написал исполнительный директор Брайан Чески в письме акционерам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1981518-airbnb-zayavili-o-rekordnom-kolichestve-bronirovaniy-zhilya-v-2022-godu/