Apple теряет прибыль, несмотря на популярность iPhone

Иллюстративное фото: An Xin / Costfoto/Barcroft Media via Getty Images

Apple сообщает о снижении прибыли на 11% из-за перебоев с поставками и локдаунов в Китае. При этом продажи самого популярного продукта компании, iPhone, продолжают расти, оставаясь устойчивыми, передает The Wall Street Journal.

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Генеральный директор Apple Тим Кук рассказал о продажах и доходах компании во втором квартале 2022 года. Прибыль компании в этом квартале упала до 19,4 млрд долларов, что стало худшим показателем с сентября 2020 года. Однако, по словам гендиректора, результаты компании превзошли первоначальные ожидания аналитиков. Кук также поспешил успокоить инвесторов и убедить их в том, что компания все еще остается стабильной в нестабильные времена.

Инвесторы были воодушевлены результатами Apple, несмотря на то, что укрепление доллара, опасения по поводу инфляции, нехватка чипов и локдауны в Китае все еще вызывают опасения относительно будущего рынка.

"Мы ожидаем, что выручка в следующем квартале вырастет по сравнению с июньскими показателями", — заявил Кук.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1980823-apple-teryaet-pribyl-nesmotrya-na-populyarnost-iphone/