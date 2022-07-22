Рекордная жара в Лондоне повлияла на работу Google и Oracle

Офис Google. Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Рекордная жара в Великобритании повлияла на работу Google и Oracle. В лондонских центрах обработки данных компаний произошел сбой из-за отказа систем охлаждения. Обе технологические компании восстановили корректную работу центров, однако им предстоит и дальше бороться с последствиями жары, передает BBC.

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Центры обработки данных — это высокозащищенные помещения, внутри которых расположены компьютеры компаний. Концентрированная вычислительная мощность компьютеров выделяет столько тепла, что наличие систем охлаждения просто необходимо. Однако системы охлаждения центров не выдержали двойной нагрузки — перегрева компьютеров и рекордной жары во внешней среде.

"После необычайно высоких температур в Лондоне два охладителя в центре обработки данных вышли из строя, поскольку им пришлось работать с превышением проектных пределов", — сообщили в Oracle.

В компании уточнили, что проблема была оперативно решена. Перегрев также затронул центр обработки данных Google Cloud в Лондоне. Google Cloud позволяет другим предприятиям работать на компьютерах компании. В Google также сообщили, что проблема была быстро решена и временные трудности коснулись лишь нескольких клиентов.

Климатологи предупреждают, что экстремальная жара может стать нормой для современного мира. Подключение дополнительных систем охлаждения означает, что центры обработки данных будут потреблять дополнительную энергию, что, в свою очередь, увеличит выбросы углерода. Поэтому компаниям предстоит искать более экологичные решения, которые позволят потреблять меньше энергии и выделять меньше тепла. Так, еще в 2020 году Microsoft провела эксперимент с подводным центром обработки данных у Оркнейских островов. Этот проект примечателен тем, что центр обработки данных получал естественное охлаждение, обеспечиваемое морской водой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1979527-rekordnaya-zhara-v-londone-povliyala-na-rabotu-google-i-oracle/