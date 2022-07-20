General Motors представила электрокар Chevrolet Blazer

Иллюстративное фото: VCG/VCG via Getty Images

General Motors представила новый электрокар-кроссовер Chevrolet Blazer, который должен составить конкуренцию Ford Mustang Mach-E и Tesla Model Y. Новый электромобиль от GM поступит в автосалоны летом следующего года, передает CNBC.

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В понедельник General Motors представила свой новый электрокар-кроссовер Chevrolet Blazer. Ожидается, что в будущем эта модель должна составить конкуренцию таким электрокарам, как Ford Mustang Mach-E и Tesla Model Y. Этот автомобиль знаменует собой важный шаг для автопроизводителя из Детройта. GM стремится обратить внимание как можно большего количества клиентов в сторону электромобилей.

Ожидается, что Blazer EV появится в салонах дилеров летом следующего года. Начальная цена будет варьироваться от 45 тысяч долларов за Blazer начального уровня до 66 тысяч долларов за модель "SS", производительность которой будет достигать 557 лошадиных сил.

По оценкам GM, кроссовер будет способен разгоняться от 0 до 60 миль в час менее чем за 4 секунды. Model Y Performance от Tesla и Mach-E от Ford также способны разогнаться до такой скорости за 3,5 секунды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1979121-general-motors-predstavila-elektrokar-chevrolet-blazer/