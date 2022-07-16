Microsoft и Alaska Airlines спонсируют технологию преобразования CO2 в реактивное топливо

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Microsoft и Alaska Airlines будут спонсировать разработку технологии преобразования CO2 в реактивное топливо. Стартап Twelve заявил, что в перспективе такое топливо может сократить выбросы углекислого газа, передает The Wall Street Journal.

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Калифорнийский стартап Twelve, разрабатывающий технологию переработки углекислого газа, заявил о сотрудничестве с Alaska Airlines и Microsoft. Представители Twelve заявили, что сотрудничество с крупными компаниями поможет им в разработках. В конечном итоге, реактивное топливо будет использоваться во время командировок сотрудников Microsoft.

Twelve заявляют, что их переработанное из СО2 реактивное топливо позволяет сократить выбросы парниковых газов более чем на 80% по сравнению с обычными видами топлива. Финансовые детали сделки не разглашаются. Компания Twelve не сообщила, сколько топлива она планирует поставить для Alaska Airlines и в какие сроки. Компания тестирует свою технологию в Беркли, штат Калифорния. ВВС США уже испытали это топливо, и Twelve ожидает, что первый промышленный завод будет введен в эксплуатацию в следующем году.

Соглашение с Twelve знаменует собой приверженность Microsoft политике сокращения углеродного следа. Наряду с такими компаниями, как Meta Platforms и Bank of America, производитель ПО является членом Альянса устойчивой авиации, бизнес-коалиции, которая продвигает идеи низкоуглеродной авиации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1978662-microsoft-i-alaska-airlines-sponsiruyut-tehnologiyu-preobrazovaniya-co2-v-reaktivnoe-toplivo/