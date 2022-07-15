Netflix начинает сотрудничать с Microsoft

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Netflix и Microsoft начинают сотрудничать для того, чтобы наладить систему работы нового доступного сервиса, который наравне с телешоу будет показывать потребителям рекламу. Эксперты утверждают, что компаниям будет непросто осуществить этот план в условиях жесткой конкуренции и стремительного роста инфляции, передает Financial Times.

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Netflix выбрал в качестве партнера Microsoft из-за того, что эта компания предлагает гибкий подход, как в сфере технологий, так и в сфере продаж. Кроме того, Microsoft также может обеспечить надежную защиту конфиденциальности клиентов Netflix. Об этом заявил главный операционный директор потокового сервиса Грег Питерс.

Исполнительный директор Netflix Рид Гастингс в апреле объявил о том, что компания создаст новую версию своего сервиса, которая будет более дешевой, но при этом будет показывать рекламу. Эта новость стала неожиданностью для всех, поскольку до этого Гастингс был категорически против рекламы. Он описывал Netflix как зону, свободную от рекламы, которая позволяет зрителям расслабиться.

Стремление к внедрению рекламы является частью стратегии Netflix по сохранению своих позиций в сложные времена. К такой же схеме собирается прибегнуть сервис Disney Plus, который также в ближайшее время собирается внедрить рекламу. По словам экспертов, у Disney есть преимущество над Netflix, потому что компания также контролирует потоковый сервис Hulu, который уже внедрил рекламу, а также имеет опыт продажи рекламы через свои традиционные телевизионные сервисы, такие как ABC. Netflix будет сложно внедрять новшества в условиях такой конкуренции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1978433-netflix-nachinaet-sotrudnichat-s-microsoft/