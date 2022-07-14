Google приостановит найм сотрудников до конца 2022 года

Как сменить аккаунт Google и пароль к нему: Pixabay

Google приостановит найм новых сотрудников до конца 2022 года. Технологический гигант стал одной из последних компаний, которая все-таки прибегла к мерам по контролю количества сотрудников, передает The Wall Street Journal.

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В электронном письме, которое сотрудники компании получили во вторник, CEO Google Сундар Пичаи сообщил, что компания снизит темпы найма до конца года, но по-прежнему будет поддерживать все инициативы и начинания действующих работников. Технологический гигант нанял 10 тысяч новых сотрудников во втором квартале 2022 года. Многие из них только сейчас начинают приступать к деятельности в компании.

Ранее материнская компания Google, Alphabet, заявила, что сейчас предоставляет рабочие места 163 906 сотрудникам (по состоянию на конец марта 2022 года), что на 17% больше, чем годом ранее.

"Двигаясь вперед, нам нужно быть более предприимчивыми и оперативными, четче концентрироваться на цели. Нам нужно оставаться "голодными". В некоторых случаях это означает оптимизацию процессов", — заявил CEO в своем электронном письме.

В Google отказались прокомментировать эту новость.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1978221-google-priostanovit-naym-sotrudnikov-do-kontsa-2022-goda/