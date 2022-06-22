Google вводит платное пользование почтой для бизнеса

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Google требует плату с предприятий малого бизнеса за возможность пользоваться почтой и другими сервисами компании. Большинство из этих предприятий пользовались этими сервисами на протяжении десяти и более лет. По словам бизнесменов, такой шаг со стороны технологической компании в нынешних непростых условиях бессердечен, передает The New York Times.

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В январе Google сообщила некоторым предприятиям, что они больше не смогут пользоваться почтой и другими сервисами на бесплатной основе. Ричард Далтон-младший из Ванкувера, который настроил корпоративную почту в сервисе Google в 2008 году, говорит, что это несправедливый шаг со стороны компании.

"Они хотят взимать деньги после того, как основательно подсадили нас на бесплатный сервис. Это не совсем честно", — говорит предприниматель.

В Google сообщили, что пользователи бесплатного корпоративного пакета G Suite (включает в себя электронную почту, а также приложения "Документы" и "Календарь") теперь будут платить за использование сервиса. Ожидается, что компании должны будут платить 6 долларов за каждый почтовый адрес. Компании, которые добровольно не перейдут на платную подписку до 27 июня, будут автоматически переведены на нее. Если компания не начнет выплаты до 1 августа, все ее аккаунты будут заблокированы.

Предприниматели заявили, что разочарованы тем, как технологический гигант пытается нажиться на маленьких предприятиях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1975008-google-vodit-platnoe-polzovanie-pochtoy-dlya-biznesa/