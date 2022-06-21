SpaceX уволила сотрудников, раскритиковавших поведение Маска

Илон Маск. Фото: Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images

SpaceX уволила сотрудников, которые раскритиковали поведение Илона Маска в своем открытом письме. По мнению сотрудников, поведение основателя компании в публичном пространстве отвлекает работников от их прямых обязанностей и заставляет чувствовать себя неловко, передает The Washington Post.

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В корпоративном документе, который оказался в распоряжении The Washington Post, президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что многие сотрудники компании почувствовали давление из-за письма, которое составили их коллеги. Инициаторы, которые стояли за подготовкой данного письма, были уволены.

В открытом письме было сказано, что публичное поведение основателя компании Илона Маска является главным фактором, из-за которого сотрудники постоянно отвлекаются от работы. Так, в последние месяцы не утихают обсуждения вокруг приобретения Маском соцсети Twitter. Кроме того, миллиардера обвинили в сексуальных домогательствах по отношению к бортпроводнице корпоративного самолета.

Гвинн Шотвелл заявила, что компании предстоит слишком большая работа, чтобы отвлекаться на внешние факторы. В частности, самым глобальным проектом является первая попытка орбитального запуска Starship.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1974839-spacex-uvolila-sotrudnikov-raskritikovavshih-povedenie-maska/