Илон Маск впервые пообщался с сотрудниками Twitter

Илон Маск. Фото: Patrick Pleul/POOL/AFP via Getty Images

Илон Маск впервые провел онлайн-встречу с сотрудниками Twitter, во время которой ответил на вопросы работников компании. Однако участники встречи отмечают, что в словах миллиардера содержалось множество противоречий, а его видение будущего компании еще больше запутало сотрудников, передает Quartz.

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Во время встречи Илон Маск рассказал, намерен ли он завершить сделку с Twitter (хотя юридически у него нет возможности выйти из сделки) и открыто критиковал текущую политику компании. По словам участников встречи, это событие мало что прояснило для них и лишь еще больше запутало.

Так, например, Маск сообщил, что Twitter должен стать похожим на TikTok. По его словам, необходимо так улучшить соцсеть, чтобы она стала столь же популярна, как и китайское приложение. При этом он раскритиковал алгоритмическую ленту, заявив, что хронологический порядок намного лучше. Хотя именно алгоритмическая лента лежит в основе TikTok.

Он также ответил на вопрос по поводу того, должны ли сотрудники Twitter возвращаться в офис. По его словам, Twitter — это не Tesla, в случае с которой невозможно проектировать электрокары из дома. Поэтому сотрудники, скорее всего, смогут и дальше работать из дома, хотя он склоняется к тому, чтобы вернуть всех в офис.

Маск назначил встречу на довольно позднее время. Он зашел в видеоконференцию со своего мобильного. При этом миллиардер находился в помещении с очень плохой связью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1974572-ilon-mask-vpervye-poobschalsya-s-sotrudnikami-twitter/