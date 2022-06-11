Сотрудники Apple требуют признать дорогу до работы частью рабочего дня

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Работники, возвращающиеся в офис после удаленки, требуют от работодателей признать путь до офиса рабочим временем. По словам людей, с возвращением в офис некоторые из них будут тратить часы личного времени на общественный транспорт и пробки, передает Quartz.

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Сотрудники Apple, которых в мае попросили вернуться в офис, написали открытое письмо, в котором сообщили, что дорога до работы будет занимать у них 20% рабочего времени. По словам специалистов, они могли бы потратить это время намного продуктивнее, но раз работодатель требует обязательного нахождения в офисе, так почему бы не признать время в дороге частью рабочего дня?

С такой позицией согласны сотрудники многих других крупных компаний. По словам сотрудников, в случае, если дорогу до работы признают частью рабочего дня, то заниматься самой работой они будут шесть или семь часов из законного восьмичасового рабочего дня. Остальное рабочее время будет уходить на дорогу. По словам сотрудников, в случае, если работодатель считает такое неприемлемым, почему сотрудники должны идти навстречу, когда у них хотят забрать час личного времени?

"Экономисты и психологи давно говорят, что долгие поездки на работу — это самая невыносимая часть повседневной жизни современного человека. Поэтому вполне логично, что люди хотят избежать этого. Особенно сейчас, когда у многих была возможность продемонстрировать свою эффективность в формате удаленной работы", — говорит профессор Университета Торонто Ричард Флорида.

По словам специалистов, возможно, компаниям следует пойти на диалог с сотрудниками, чтобы избежать массовых увольнений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1973537-sotrudniki-apple-trebuyut-priznat-dorogu-do-raboty-chastyu-rabochego-dnya/