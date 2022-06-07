Канадский стартап придумал необычный способ заработка для интернет-пользователей

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Можно ли заработать с помощью простого перехода с одной страницы в интернете на другую? Да, если вы позволяете компаниям отслеживать ваши действия и проводить анализ вашего поведения. Канадский стартап Surf запустил расширение для браузера, которое позволяет пользователям зарабатывать, передает BBC.

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Информация о том, что мы ищем и читаем в интернете, является невероятно ценным ресурсом. Эти данные помогают компаниям вроде Meta и Google зарабатывать миллионы и миллиарды долларов в год. Если вы зашли на сайт магазина джинсов, не удивляйтесь, если через час соцсети будут предлагать вам рекламу, связанную с этим товаром. Согласно недавнему исследованию, проведенному Ирландским советом по гражданским свободам, среднестатистический европеец видит рекламу, сгенерированную на основе его поведения в интернете, до 376 раз в день. Для жителя США этот показатель составляет 747 раз.

Канадский стартап Surf решил дать пользователям возможность не только делиться своими данными, но и зарабатывать на них. С помощью своего расширения для браузера Surf обрабатывает данные о поведении пользователей и передает их напрямую розничным брендам, делая это в обход Google и Meta. Взамен Surf начисляет пользователям баллы, которые впоследствии можно обменять на скидку или подарочный сертификат в магазине.

Сейчас с компанией сотрудничают такие мировые бренды, как Foot Locker, The Body Shop, Crocs и Dyson. В компании отмечают, что адреса электронной почты и номера телефонов пользователей не разглашаются. Кроме того, при регистрации не нужно указывать свое имя. При установке расширения для браузера вас могут попросить указать свой возраст и город проживания, но делиться этими данными необязательно.

По словам представителей компании, с помощью этого расширения они хотят помочь мировым брендам самостоятельно ориентироваться в поведении потребителей и не зависеть от данных Google и Meta.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1972765-kanadskiy-startap-pridumal-neobychnyy-sposob-zarabotka-dlya-internet-polzovateley/