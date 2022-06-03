Операционный директор Meta уволилась после 14 лет работы

Иллюстративное фото: Paco Freire/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

Легендарный операционный директор Meta Шерил Сэндберг покидает свой пост спустя 14 лет работы. Сэндберг стала одной из самых известных фигур в мировом бизнесе благодаря тому, что помогла превратить Facebook из стартапа в многомиллиардную компанию, передает Bloomberg.

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52-летняя Шерил Сэндберг все еще остается членом совета директоров Meta. Ее должность операционного директора займет Хавьер Оливан, который раннее руководил отделом развития компании. Сэндберг присоединилась к команде Facebook в 2008 году и сыграла ключевую роль в превращении компании в технологического гиганта. Она также стала влиятельным публичным лицом, опубликовав книгу «Не бойся действовать: женщина, работа и воля к лидерству». По словам Шерил, решение об уходе из Meta далось ей нелегко. Однако она решила сделать это, чтобы уделять больше времени своей семье и благотворительности. "Внезапный уход Сэндберг на фоне циклического спада рекламы и ежегодных убытков усилит неопределенность и еще больше пошатнет позиции Meta", — заявил Мандип Сингх, старший отраслевой аналитик Bloomberg.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1972217-operatsionnyy-direktor-meta-uvolilas-posle-14-let-raboty/