Иллюстративное фото: Paco Freire/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

Meta обновит политику конфиденциальности. В компании сообщили, что изменения помогут облегчить понимание, как и для чего используются данные о клиентах. Объявление об обновлении последовало за критикой компании со стороны регулирующих органов и пользователей. При этом новая политика не распространяется на WhatsApp, передает BBC.

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В Meta сообщили, что в распоряжении пользователей окажутся несколько новых функций, которые помогут клиентам контролировать обработку своей информации. Элементы управления рекламными объявлениями будут объединены в единый интерфейс, также у пользователей появится возможность контролировать, кто именно может видеть их публикации.

Мишель Протти, директор по вопросам конфиденциальности Meta, заявил, что компания подробно объяснит, что происходит при удалении учетной записи. Кроме того, пользователи получат более подробную информацию о типах третьих лиц, с которыми компания делится информацией, а также о том, как продукты Meta передают данные друг другу.

Изменения, которые вступят в силу 26 июля, по словам представителя компании, являются попыткой привести политику конфиденциальности компании в соответствие с "высокими требованиями со стороны регулирующих органов". Стефани Хэйр, автор книги "Технологии не нейтральны: краткое руководство по технологической этике", сказала, что усилия Meta по обеспечению большей прозрачности похвальны, но большинство пользователей не обратит на них внимание, потому что на это и был расчет. Ведь компания делает это в первую очередь для того, чтобы успокоить регулирующие органы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1971322-meta-obnovit-politiku-konfidentsialnosti/