Apple заявила о повышении зарплат cотрудников

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Apple поднимет зарплату своим сотрудникам на фоне глобальной инфляции, дефицита кадров и растущей активности профсоюзного движения. Доход сотрудников, получающих почасовую оплату, вырастет на 45% по сравнению с 2018 годом. Стартовая зарплата новых сотрудников компании также увеличится, передает The Wall Street Journal.

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В среду компания-производитель iPhone направила своим сотрудникам электронное письмо, в котором рассказала о решении увеличить бюджет, выделяемый на оплату труда. Начальная оплата почасовых рабочих, находящихся в США, вырастет до 22 долларов в час, что на 45% больше, чем в 2018 году. Ожидается, что стартовые зарплаты новых сотрудников также вырастут.

"Мы поддерживаем свою команду, чтобы вместе создавать для клиентов самые инновационные продукты и услуги. В этом году в рамках ежегодной оценки эффективности мы увеличиваем бюджет, выделяемый на вознаграждения", — говорится в заявлении представителя Apple.

В последние месяцы Apple столкнулась с нетипичными для себя волнениями среди сотрудников. Недовольство выражали как инженеры, которые не хотели возвращаться с удаленки в офис, так и сотрудники магазинов Apple, получающие почасовую оплату. Последние активно начали выступать за то, чтобы объединиться в профсоюз и требовать соблюдения своих прав.

Столкнувшись с дефицитом кадров и борьбой за таланты, компании поняли, что их главный инструмент вознаграждения, премия в виде опционов на акции компании, больше не работает. Ведь стоимость акций стремительно падает. В настоящее время акции Apple подешевели на 21%. Поэтому главным способом удержания сотрудников снова становятся высокие зарплаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1971147-apple-zayavila-o-povyshenii-zarplat-cotrudnikov/