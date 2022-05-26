Meta запретила сотрудникам обсуждать аборты

Логотип Meta. Фото: Hakan Nural/Anadolu Agency/Getty Images

Meta не хочет, чтобы сотрудники обсуждали вопросы репродуктивного здоровья во внутренней системе коммуникации компании. По словам экспертов в области психологии труда, такая политика может негативно сказаться на самой компании, передает Quartz.

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На прошлой неделе Meta сообщила сотрудникам, что они должны воздерживаться от обсуждения вопросов репродуктивных прав в Workplace, внутренней системе коммуникации компании.

"Даже если люди пытаются высказывать свое отношение к абортам уважительно и без оценок, это все равно может причинить дискомфорт другим коллегам. Некоторые могут почувствовать, что к ним относятся неуважительно из-за их пола или религии", — сообщила глава отдела кадров Meta Джанель Гейл.

В основе политики Meta лежит желание избежать враждебной рабочей среды. Однако специалисты в области психологии труда говорят, что другим компаниям стоит избегать следования этому примеру.

"Я понимаю, зачем им нужна политика в отношении разногласий, психологической безопасности, издевательств, оскорбительных выражений и тому подобного. Но то, что компания вводит запрет на одну конкретную тему, лишь еще больше привлекает внимание к ней", — говорит Лиана Дэйви, эксперт по организационной психологии. По словам Лианы Дэйви, акцентироваться именно на теме репродуктивного здоровья и абортов рискованно, поскольку это может повлиять на саму компанию.

"Для многих это может стать решающим фактором, рассматривать ли в качестве потенциального работодателя компанию, которая вводит подобные запреты. Meta может лишиться потенциально ценных сотрудников", — говорит Дэйви.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1970946-meta-zapretila-sotrudnikam-obsuzhdat-aborty/