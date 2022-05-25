Amazon сдаст в субаренду свои складские помещения

Иллюстративное фото: Kyodo News via Getty Images

Amazon будет сдавать в субаренду свои складские помещения. Компания планирует справиться с убытками и снижением спроса со стороны покупателей. Ожидается, что гигант электронной коммерции освободит не менее 10 млн квадратных футов, передает The Wall Street Journal.

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Как сообщают источники The Wall Street Journal, Amazon планирует сдать в аренду складские помещения площадью не менее 10 млн квадратных футов. Кроме того, компания планирует пересмотреть договоры с владельцами складов и отказаться от некоторых из них. Этот шаг называют реакцией компании на убытки в первом квартале 2022 года. В такой ситуации Amazon оказалась впервые за последние 7 лет. Снижение спроса со стороны покупателей привело к тому, что компания вынуждена оптимизировать свою работу. И это после двух лет стремительного роста прибыли.

Еще неизвестно, сколько именно складских помещений освободит Amazon, но ожидается, что площадь будет значительна. Возможно, что первоначально озвученная цифра в 10 млн квадратных футов будет увеличена вдвое или втрое. По словам источника The Wall Street Journal, сейчас у компании намного больше складских площадей, чем предполагает реальная необходимость. Эти склады располагаются в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии и Джорджии. Ранее журналисты Bloomberg также сообщали о том, что Amazon стремится избавиться от неиспользуемых складских помещений.

В заявлении представителя Amazon сказано, что субаренда является распространенной практикой в крупном бизнесе.

"Это позволяет нам снять с себя обязательства по обслуживанию помещений, которыми мы в данный момент не пользуемся. Субаренда — это шаг, к которому прибегают многие крупные предприятия", — заявил пресс-секретарь Amazon.

В апреле компания сообщила о самом медленном росте за два десятилетия. Выручка в сфере онлайн-покупок снизилась на 3%, что является худшим показателем с 2016 года. Спад прибыли компании последовал за двухлетним всплеском прибыли. Amazon выиграла от последствий пандемии, поскольку люди стали тратить больше денег на онлайн-шопинг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1970750-amazon-sdast-v-subarendu-svoi-skladskie-pomescheniya/