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Apple заподозрили в запуске спутниковой сети для iPhone. Эксперты считают, что производитель самых популярных смартфонов в мире стремится как можно скорее внедрить спутниковую связь в свои мобильные устройства, передает Quartz.

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Слухи появились после того, как спутниковый оператор Globalstar на этой неделе объявил о том, что заключил сделку с «крупным клиентом» на строительство новой сети связи. Неназванный клиент вложил в проект более 300 млн долларов и приобрел 13 новых спутников. Аналитики считают, что этим клиентом является Apple. По их мнению, компания стремится обеспечить новый iPhone спутниковой связью.

В 2021 году Bloomberg со ссылкой на анонимные источники сообщил, что Apple рассматривает возможность внедрения спутниковой связи в свои мобильные устройства. По словам аналитиков, очень интересен выбор поставщика. Globalstar — это не самая успешная спутниковая компания. За последние 10 лет ее потери составили более полутора миллиарда долларов. Основной деятельностью компании является предоставление телекоммуникационных услуг с низкой пропускной способностью. Но чем действительно примечателен Globalstar, так это владением лицензией на ценный участок спектра.

Globalstar имеет эксклюзивный доступ к спутникам, зарезервированным для наземного использования. Прошлые попытки использовать этот спектр не удались из-за проблем с регулирующими органами, но сотрудничество с таким гигантом, как Applе, открывает новые возможности. Аналитик Quilty Analytics Калеб Генри говорит, что за этим процессом наблюдает вся космическая отрасль, поскольку это означает, что в ближайшее время смартфоны впервые смогут получать сигнал напрямую от спутника.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1969156-apple-zapodozrili-v-zapuske-sputnikovoy-seti-dlya-iphone/