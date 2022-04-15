Meta призвали оценить безопасность своей метавселенной

Логотип Meta. Фото: Hakan Nural/Anadolu Agency/Getty Images

Компании продолжают конкурировать за будущее лидерство в метавселенных. На этой неделе Sony и Kirkbi (владелец Lego Group) инвестировали 2 млрд долларов в Epic Game для создания метавселенной, передает Quartz.

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Ранее стало известно, что Lego и Epic Game создадут в сотрудничестве отдельную метавселенную, предназначенную для детей. Две компании собираются сосредоточиться на вопросе конфиденциальности и благополучии детей в виртуальном пространстве. Акцент на защите интересов детей и других уязвимых групп является одним из главных дискуссионных вопросов последнего времени. Критики указывают на то, что это направление является самым проблемным для Meta, которая первой заявила о планах по созданию виртуальной вселенной.

В понедельник группа корпоративных активистов SumOfUs выпустила отчет, в котором призывает Meta нанять независимую группу для изучения потенциального психологического ущерба, который их деятельность может принести людям. Кроме того, группа заявляет, что компании следует изучить, насколько в их метавселенной будут соблюдаться права человека.

Опасения со стороны активистов сформировались на фоне того, что в последние месяцы появилось много компрометирующей информации об учредителе Facebook, Instagram и WhatsApp. Так, стало известно о том, что Meta спонсировала информационную кампанию в СМИ против TikTok. Кроме того, в конце 2021 года компанию обвинили в сокрытии информации о том, что Instagram токсичен для девочек-подростков.

"Правление и акционеры должны получить отчет о независимой оценке потенциального психологического и гражданского вреда, а также соблюдения прав человека со стороны Meta", — говорится в отчете SumOfUs.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1965010-meta-prizvali-otsenit-bezopasnost-svoey-metavselennoy/