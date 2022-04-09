Lego и Epic Games создадут детскую метавселенную

Иллюстративное фото: pixabay.com

Lego и Epic Games создадут метавселенную для детей. Две компании заключили долгосрочное партнерство для того, чтобы создать виртуальную среду, которая будет безопасна для детей всех возрастов. Таким образом, они хотят сформировать принципы «метавселенной будущего», передает The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

В четверг Lego и Epic Games обозначили четыре принципа, по которым будет развиваться сотрудничество компаний. Во-первых, первостепенное внимание будет уделяться безопасности детей. Во-вторых, в метавселенной должна быть обеспечена защита личных данных. В-третьих, метавселенная должна иметь удобные инструменты для того, чтобы и дети, и их родители могли получить положительный цифровой опыт.

"Уже на протяжении сотни лет Lego помогает взрослым и детям развивать воображение и проявлять свое творчество. Мы рады объединиться для совместного создания пространства в метавселенной, в котором семьи смогут проводить время вместе", — сообщил основатель и генеральный директор Epic Games Тим Суини.

Ранее Суини говорил, что представляет себе метавселенную, как игровую онлайн-площадку, где люди смогут общаться с другими пользователями, плавно переключаясь между многопользовательскими играми и потоковыми развлекательными платформами. Epic уже добилась успеха среди молодой аудитории благодаря игре Fortnite, которая принесла компании более 9 млрд долларов в 2018 и 2019 годах. Ожидается, что партнерство с Lego поможет компании конкурировать с Roblox и Minecraft.

Примечательно, что в разработке метавселенной не будет принимать участие TT Games, студия разработки видеоигр от Lego. Возможно, это связано с данными, раскрытыми в отчете Poligon. Сотрудники TT Games жаловались на токсичную корпоративную среду и 100-часовую рабочую неделю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1964161-lego-i-epic-games-sozdadut-detskuyu-metavselennuyu/