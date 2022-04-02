Производители стали чаще использовать роботов во время пандемии

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Сервисы подписки на роботов позволяют компаниям экономить на вложениях в автоматизацию. Аренда робота стоит всего 8 долларов в час и это помогает небольшим предприятиям избежать необходимости платить высокие зарплаты специалистам с высокой квалификацией, передает Bloomberg.

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Сейчас роботизируются не только крупные предприятия автомобильной и аэрокосмической промышленности, но и небольшие фабрики, склады в розничных магазинах, строительные площадки и даже фермы. Пандемия резко увеличила спрос на роботов в США, поскольку предприятия столкнулись с нехваткой рабочей силы. При этом спрос на все товары в этот период сильно вырос. По данным торговой группы Association for Advancing Automation, в 2021 году заказы на роботов в США выросли на 28% по сравнению с предыдущим годом, достигнув рекордного уровня в 40 тысяч единиц.

Популярность роботов создала новую услугу на рынке — подписку на роботов, по аналогии с ежемесячной подпиской на программное обеспечение. Таким образом, автоматизировать процессы в своем бизнесе смогут даже небольшие компании. Например, американский производитель пластиковых деталей для квадроциклов и газонокосилок Thomson Plastics установил 27 роботов на свои формовочные машины. По словам исполнительного директора Стива Дайера, компания не может позволить себе покупку роботов, каждый из которых стоит 125 тысяч долларов, но может взять их в аренду.

В настоящее время такие поставщики робототехники, как Formic, Robex и Rios проектируют и устанавливают оборудование на производствах, обеспечивают их техническое обслуживание и взимают с клиентов фиксированную плату за аренду роботов. Так как роботы напрямую заменяют некоторых сотрудников, ожидается, что в будущем фиксированная ставка за почасовую аренду робота будет стоить дороже, чем один час работы человека. Сейчас часовая аренда робота дешевле, чем часовая оплата сотрудника компании. Тенденция на роботов по подписке в настоящее время только развивается, но ожидается, что в будущем она станет массовой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1963114-proizvoditeli-stali-chasche-ispolzovat-robotov-vo-vremya-pandemii/