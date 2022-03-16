Работники Google недовольны зарплатой и бюрократией в компании

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Сотрудники Google недовольны зарплатой, медленным продвижением по службе и растущей бюрократией внутри компании. Такие данные показал ежегодный опрос сотрудников, передает CNBC.

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Ежегодный опрос работников, который внутри компании называют "Googlegeist", показал не лучшие результаты. В то время как компания готовится вернуть удаленных сотрудников в офис, сами работники выразили недовольство условиями труда в компании. Опрос был проведен в январе, а его результаты были опубликованы на прошлой неделе. Большинство сотрудников сообщили, что не считают свой доход справедливым и конкурентоспособным. При этом эти же сотрудники высоко оценили миссию и ценности Google.

Только 46% респондентов заявили, что их заработная плата конкурентоспособна по сравнению с аналогичными должностями в других компаниях. Это на 12 пунктов меньше, чем годом ранее. 56% считают, что их зарплата "справедливая и равноправная", что на восемь пунктов меньше, чем в предыдущем году. Около 64% ​​сотрудников заявили, что их производительность отражается на их заработной плате.

Генеральный директор компании Сундар Пичаи сообщил, что этот опрос является одним из самых эффективных способов узнать, насколько сотрудники удовлетворены работой в Google.

"Мы знаем, что наши работники очень конкурентоспособны, поэтому мы гарантируем, что они получат хорошую компенсацию. Мы всегда предлагали самую высокую на рынке компенсацию по заработной плате, отпуску и набору льгот. Обратная связь от сотрудников очень важна для нас. Мы продолжим обеспечивать конкурентоспособную оплату труда и все условия для развития карьеры в Google", — говорится в заявлении представителя компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1960796-rabotniki-google-nedovolny-zarplatoy-i-byurokratiey-v-kompanii/