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Китайский производитель смартфонов RealMe выходит на европейский рынок, надеясь составить конкуренцию таким гигантам, как Apple и Samsung, передает CNBC.

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Смартфоны GT 2 и GT 2 Pro будут представлены в понедельник на ежегодном Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне. Это первое выступление компании на крупнейшей в мире конференции по мобильной торговле, что подчеркивает стремление производителя увеличить долю рынка за пределами Китая.

"Мы позиционируем себя, как производителя доступных телефонов с выдающимися характеристиками и модным дизайном. На европейском рынке мы будем придерживаться той же стратегии. Мы планируем совершить прорыв", — сказал генеральный директор RealMe Скай Ли.

По данным Counterpoint Research, в четвертом квартале RealMe отгрузила 20,65 млн смартфонов, что на 48% больше, чем в прошлом году. Тем временем у Apple наблюдался спад, а рост продаж Samsung составил всего 8%. Тем не менее, доля смартфонов RealMe на мировом рынке составляет всего 6%. Согласно данным Counterpoint Research, в последнем квартале 2021 года Apple отгрузила около 81,5 млн смартфонов. При этом RealMe добились успеха на рынках, на которых потребителям важна низкая цена на смартфоны. Так, RealMe является вторым по величине игроком на рынке смартфонов в Индии.

"В 2021 году нам удалось вырасти на 50%. В 2022 году мы хотим сохранить темпы роста на уровне 40% или 50%", — сказал Скай Ли, добавив, что компания хочет продать более 85 млн телефонов по всему миру.

Эксперты предполагают, что RealMе придется убеждать покупателей, привыкших покупать смартфоны таких известных марок, как Apple, Samsung и Xiomi, купить недешевый телефон от неизвестного производителя. GT 2 будет стоить около 600 долларов, а GT 2 Pro — около 800 долларов

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1957699-kitayskiy-proizvoditel-smartfonov-realme-vyhodit-na-evropeyskiy-rynok/