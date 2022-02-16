Техас будет судиться с Meta из-за технологии распознавания лиц

Логотип Meta. Фото: Hakan Nural/Anadolu Agency/Getty Images

Генеральный прокурор штата Техас подал иск против Meta Platforms, материнской компании Facebook, заявив, что технология распознавания лиц, которую раньше использовал Facebook, нарушила право жителей штата на конфиденциальность личных биометрических данных, передает The Wall Street Journal.

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Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон подал иск в окружной суд штата с требованием административного взыскания в размере сотен миллиардов долларов, сообщает источник The Wall Street Journal. В своем заявлении прокурор отметил, что компания получила доступ к биометрическим данным пользователей на основе фотографий, которые те загрузили на платформу в период с 2010 по 2021 годы, что привело к нарушению «десятка миллионов» законов штата Техас.

«В то время как техасцы наивно использовали Facebook, чтобы делиться фотографиями с родственниками и друзьями, компания собирала их личную информацию, чтобы заработать на этом. Уже больше 20 лет закон Техаса запрещает осуществлять такую деятельность без информированного согласия. Facebook нагло игнорировал наши законы в течение последнего десятилетия», — сказал прокурор.

В заявлении Meta говорится, что претензии к Facebook со стороны штата «необоснованны, и компания будет активно защищаться». Meta заявляют, что до того, как компания решила закрыть свою систему распознавания лиц, пользователям всегда предоставлялась возможность дать согласие или отказ на то, чтобы соцсеть использовала эту функцию.

Ранее Meta удалось урегулировать аналогичный иск о защите личных данных, поданный в 2015 году от штата Иллинойс. Новый иск от Техаса заставляет задуматься о том, как законы о конфиденциальности могут отразиться на деятельности крупных технологических компаний.

«Этот случай показывает, что государство будет яростно защищать право граждан на конфиденциальность. При этом мы не можем рассчитывать, что Конгресс и Федеральная торговая комиссия смогут обнаружить все факты злоупотребления доступа к данным», — сказал Джон Дэвиссон, старший советник Электронного информационного центра конфиденциальности, исследовательской и правозащитной группы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1956171-tehas-budet-suditsya-s-meta-iz-za-tehnologii-raspoznavaniya-lits/