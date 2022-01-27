Амбиции Цукерберга по созданию стейблкоинов не оправдываются

Марк Цукерберг. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Амбиции Марка Цукерберга относительно стабильных цифровых валют, стейблкоинов, рушатся из-за продажи проекта, который основатель Meta считал перспективным и поддерживал его развитие, передает Bloomberg.

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Спорный криптовалютный проект, который Марк Цукерберг когда-то защищал перед Конгрессом, разваливается под давлением регулирующих органов. По словам источников Bloomberg, криптовалютная инициатива Diem Association, когда-то известная как Libra, рассматривает продажу своих активов как способ вернуть капитал своим инвесторам. Diem ведет переговоры с инвестиционными банкирами о вариантах продажи своей интеллектуальной собственности и поиска новых рабочих мест для инженеров, разработавших эту технологию. Оставшуюся стоимость своего некогда амбициозного предприятия Diem планирует обналичить.

В 2019 году, когда Facebook впервые обнародовал идею стабильных цифровых валют, стейблкоинов, нацеленных на революцию в глобальных финансовых услугах, они сделали это в сотрудничестве с десятками других компаний. Но консорциума было недостаточно, чтобы защитить проект от контроля регулирующих органов со всего мира. После того, как Цукерберга вызвали для дачи показаний в рамках нескольких исков, поданных в адрес Meta, некоторые партнеры отказались от проекта.

Амбиции Diem пошли на убыль, и ее основатель Дэвид Маркус покинул Meta в прошлом году. Он заключил договоренность с Silvergate Capital о выпуске Diem, но сопротивление со стороны Федеральной резервной системы США нанесло последний удар по этим усилиям. Silvergate Bank должен был стать эмитентом стейблкоина Diem USD, криптовалюты, привязанной к доллару США, которую планировали использовать для покупки и продажи других криптовалют. После длительных споров между создателями Diem и регулирующими органами, чиновники из ФРС, наконец, сообщили Silvergate, что агентство обеспокоено этим планом и не может заверить банк, что оно разрешит эту деятельность. Без зеленого света со стороны банковского регулятора Silvergate остался не в состоянии выпустить новый актив.

По словам одного из источников, Meta владеет примерно третьей частью предприятия, а остальная часть принадлежит членам Ассоциации, в которую входят фирмы венчурного капитала и технологические компании. Все они в свое время согласились инвестировать в проект.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1953096-ambitsii-tsukerberga-po-sozdaniyu-steyblkoinov-ne-opravdyvayutsya/