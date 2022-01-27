Прибыль Microsoft выросла из-за того, что мир снова ушел на удаленку

Офис Microsoft. Фото: AaronP/Bauer-Griffin/GC Images

Прибыль Microsoft в прошлом месяце выросла благодаря спросу на облачные сервисы. Это произошло из-за того, что люди снова начали массово уходить на удаленку из-за распространения COVID-19, передает Wall Street Journal.

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Во вторник технологический гигант заявил, что его объемы продаж за квартал, закончившийся в декабре, достигли 51,7 млрд долларов, что на 20% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль Microsoft выросла на 21% до 18,8 млрд долларов. По данным FactSet, эти результаты превзошли прогнозы аналитиков, которые ожидали выручки в размере 50,7 млрд долларов и чистой прибыли в размере 17,5 млрд долларов. Акции Microsoft выросли более чем на 1% после того, как компания опубликовала свой прогноз на текущий квартал.

По данным FactSet, Microsoft ожидает, что объем продаж компании составит от 48,5 до 49,3 млрд долларов по сравнению с ожиданиями аналитиков в 48,1 млрд долларов. За последние два года Microsoft получила множество преимуществ от глобального перехода на удаленную работу из-за COVID-19. Компании, правительства и школы по всему миру начали использовать больше облачных технологий.

А именно Microsoft продает инструменты, которые позволяют сделать это. Несмотря на то, что большинство организаций уже планировали полноценное возвращение в офис, штамм «омикрон» разрушил их планы на возвращение к нормальной жизни, но способствовал тому, что Microsoft снова увеличила прибыль.

Общий доход Microsoft от облачных вычислений увеличился на 32% по сравнению с предыдущим кварталом и составил 22,1 млрд долларов. Сервис облачной инфраструктуры Azure вырос на 46%, что не намного меньше, чем рост на 48% в предыдущем квартале. По данным исследовательской компании International Data, сектор облачных сервисов является одним из самых быстрорастущих в сфере технологий и может увеличиться с 385 млрд долларов в 2021 году до 809 млрд долларов в 2025 году. Microsoft является вторым по величине игроком в отрасли и занимает почти 20% доли мирового рынка облачных вычислений после Amazon.

Спрос на персональные компьютеры c операционной системой Microsoft Windows в последние годы вырос. Ожидается, что спрос на ноутбуки и настольные ПК будет продолжать расти. Доходы Microsoft от продажи лицензионной версии Windows производителям ПК в последнем квартале выросли на 25%, а продажи компьютеров Surface — на 8%. Microsoft предпринимает большие шаги для развития своего игрового бизнеса. На прошлой неделе она объявила о покупке игровой компании Activision Blizzard за 75 млрд долларов. Если сделка состоится, то это станет крупнейшим приобретением Microsoft на сегодняшний день.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1953093-pribyl-microsoft-vyrosla-iz-za-togo-chto-mir-snova-ushel-na-udalenku/