"Никогда об этом не думала и не мечтала": казахстанка рассказала, как стала монахиней

Сестра Мелания из Уральска рассказала о том, что привело ее в монастырь и как вера помогла ей пройти через страшную беду, которая случилась с сыном, передает портал "Мой город".

Сестра Мелания живет в Покровском женском монастыре в Уральске. В миру ее зовут Екатерина Коробейникова, ей 76 лет. В монастырь она приехала пять лет назад и осталась в нем жить.

Женщина родилась недалеко от Шымкента. Там прошло ее детство, она окончила школу. Затем Екатерина переехала в Рудный Костанайской области, вышла замуж. Она трудилась инженером по нормированию в строительном институте. В браке родились двое сыновей. Когда младшему сыну исполнилось 11 лет, жизнь семьи разделилась на до и после.

"Сын попал в автокатастрофу, получил очень серьезные травмы, практически не совместимые с жизнью. Его голова была расколота на две части. Его приковало к постели. Тогда у врачей не было надежды, что сын выживет. Меня даже как-то вызвали ординаторскую и предложили оставить его в больнице. А я жила только с верой в то, что он выживет и выздоровеет.

Тогда в стенах больницы он провел восемь месяцев. Безнадежность и пустота в сердце иссекали мои жизненные силы. В голове у сына собиралась жидкость, операцию ему не делали, состояние было слишком тяжелым. Не было никаких рефлексов. Он не двигался, не глотал. Питание получал через зонд. Супруг находился с сыном ночью, а затем шел на работу. Я дежурила днем", — вспоминает Мелания.

До больницы женщина добиралась на автобусе. Однажды в транспорте она подняла голову и поняла, что с ней едут только бабушки. Оказалось, что они направляются в церковь.

Тогда отчаявшаяся мать попросила их поставить свечку за здравие сына.

"Позже его прооперировали и нам предложили выписаться из больницы. Я не согласилась, зонд менять было непросто. Спустя некоторое время он все-таки научился глотать, и мы поехали домой", — рассказала сестра Мелания.

Трагедия, произошедшая с сыном, полностью изменила жизнь женщины: ей пришлось уволится с работы и не отходить от сына, ведь он даже не мог попросить поесть или попить. Мать понимала его по взгляду.

Мелания рассказывает, что никогда не обращалась к Богу. У нее было обычное советское детство, в котором не было места вере и религии.

"Моя бабушка была воцерковлена. Она учила меня молитвам. А я стеснялась даже надевать крестик. В школе говорили, что Бога нет. Я ни во что не верила. После трагедии меня очень сильно тянуло в церковь. Наверное, я не знала, откуда брать силы, ждать помощи и чуда, чтобы сын поправился", — вспоминает женщина.

Екатерина начала ездить в церковь и брала с собой сына, буквально носила его на руках. Однако ее муж до последнего не принимал веры.

"У нас много было разногласий на этой почве. Тогда я опустила руки и десять лет молилась за то, чтобы он стал верующим. Тема религии и вероисповедания в нашей семье была закрыта. За день до смерти муж попросил пригласить батюшку из церкви, он совершил таинство крещения. На следующий день умер. У него было онкологическое заболевание. Я считаю, что все-таки он поверил в Бога и поверил в свое спасение. Так я прожила без него еще 17 лет", — поделилась сестра Мелания.

Как рассказывает женщина, добрые люди помогали ей выводить сына на улицу гулять, подышать свежим воздухом. Его здоровье было слабым, но, несмотря на это, после аварии он прожил еще 30 лет. Все эти годы Мелания посвятила ему.

"Когда сын умер, я сразу решила уйти в монастырь. Никогда об этом не думала, никогда не мечтала. Вообще не знала, что моя жизнь будет в монастыре. Сначала я жила в карагандинском монастыре, затем приехала в Уральск. С матушкой сразу оговорила тот момент, если мне не понравится, то я уеду. Мне разрешили попробовать монастырскую жизнь. Вот уже пятый год живу. Спустя год меня подстригли в инокини. Сейчас я монахиня Мелания", — поведала женщина.

Монахиня говорит, что ее жизнь могла бы сложиться по-другому.

"Судьба привела меня в монастырь, я думаю, что теперь моя жизнь закончится здесь. Я умру монахиней", — сказала женщина.

Сестра Мелания рассказала, что быстро влилась в монастырскую жизнь. Подъем в монастыре ранний. С 6:30 до 9:30 — время молитвы. После этого идет послушание — каждому дают определенную работу, которую нужно выполнить. В течение дня есть завтрак, обед, ужин. А вечером снова молитва. Несмотря на трудности, она рада жизни в монастыре.

"Самое сложное быть воспитанным духовно. Ведь мы должны смирятся, молчать, быть терпеливыми. Освобождаться от своих недостатков. Физический труд выдерживаем. У нас нет телевизоров. В свободное время читаем. Телефоны, конечно, есть у каждого, но на них не отвлекаемся.

Я получаю пенсию, но в основном все деньги уходят на лекарства. Питаемся скромно, вместо мяса три раза в неделю у нас рыба. Если пост, едим только то, что разрешено. Но на здоровье такое питание влияет положительно. За территорию монастыря выходим только с благословения матушки игуменьи. К примеру, если что-то нужно купить, идем на рынок. В воскресенье служба и есть немного времени отдохнуть. Вот такая монастырская жизнь", — рассказывает женщина.

Монахиня рассказала, что не место спасает человека, и в миру можно обрести спасение. Каждый человек способен помогать людям и делать добро.

"Я нашла свое место. И поняла, в чем смысл жизни. Человек живет до тех пор, пока приносит пользу своей душе", — говорит Мелания.

Сейчас в монастыре живут пять монахинь. Самая старшая инокиня Лия, ей более 80 лет.

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