"Не хочу предавать мужа": казахстанку вынуждают выйти замуж за деверя

Динара год назад потеряла мужа, он погиб в аварии. Трагедия стала настоящим шоком для казахстанки. Женщина до сих пор живет с родителями супруга, воспитывает двоих детей. Недавно родные предложили ей выйти замуж по обычаю за холостого деверя. Свекровь хочет, чтобы дети остались в семье и не чувствовали себя сиротами, передает NUR.KZ.

Динара вышла замуж шесть лет назад. Она очень любила Нурлана, всегда с уважением относилась к его родителям. Никаких конфликтов со свекровью не было.

Казахстанка подарила мужу двоих сыновей, рядом с ним чувствовала себя, как за каменной стеной.

Супруг работал вахтовым методом, заработанные деньги тратил на семью. Молодые люди смотрели на будущее с большой надеждой, мечтали купить собственное жилье.

"Нурлан очень любил жизнь, ценил меня и баловал детей. Его смерть подкосила нас, я с большим трудом пришла в себя. Нужно было поддерживать родителей и помочь им пережить эту боль. Нурлан попал в аварию, когда ехал на вахту. Он для меня всегда останется самым близким и светлым человеком", - говорит Динара.

После смерти мужа молодая женщина не смогла переехать, она до сих пор живет вместе с родителями покойного, продолжает выполнять обязанности невестки, заботится о родных. К тому же дети очень привязаны к дедушке и бабушке.

Несколько месяцев назад она вышла на работу, сейчас трудится учителем в школе. Работа помогает бороться с депрессией и одиночеством. Она очень скучает по Нурлану.

"В этом году мне исполнилось 28 лет, мы с Нурланом были ровесниками. Свекровь переживает за мое будущее, особенно волнуется за внуков. Недавно родители супруга позвали меня на серьезный разговор.

Свекор стал говорить о казахской традиции "Әмеңгерлік". Это когда вдова выходит замуж за близкого родственника покойного мужа. Сначала я не понимала, почему мне об этом говорят. Оказывается, они хотят, чтобы я вышла замуж за младшего брата супруга. Это предложение меня шокировало", - признается молодая женщина.

Деверя Динары зовут Кайсар, ему 25 лет. Он никогда раньше не был женат. Молодой мужчина работает в строительной фирме, неплохо зарабатывает.

Самое главное, он готов жениться на своей снохе и заботиться о племянниках. Все ждут согласия Динары.

Казахстанка всегда хорошо относилась к брату мужа, помогала ему с учебой в университете, стирала его вещи, готовила любимые блюда. Однако создавать семью с ним она не готова.

"Недавно была годовщина смерти Нурлана, мы организовали большой ас. Когда все гости ушли, свекровь сказала, что хочет теперь, чтобы в нашем доме был праздник. Ее глаза были наполнены слезами, она с надеждой смотрела на меня.

Моя родная мама говорит, чтобы я выходила замуж за Кайсара. Он тоже уверяет меня, что будет заботиться о нас. Сейчас я не знаю, как быть. Я не хочу предавать мужа, он навсегда останется в моем сердце", - утверждает казахстанка.