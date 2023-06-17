"Как с цепи сорвалась": казахстанка считает, что золовка испортила ей жизнь

Мать и сын. Иллюстративное фото: Flashpop/Getty Images

Недавно единственный сын казахстанки узнал, что он приемный. Парень ушел из дома и не хочет общаться с родителями. Зауре считает, что в разрушении ее семьи виновата золовка, передает корреспондент NUR.KZ.

Зауре вышла замуж 25 лет назад. Вместе с мужем они мечтали о детях. Однако забеременеть женщине не удавалось, врачи не давали никаких шансов. Ее супруг не терял надежду стать отцом, ведь он всегда хотел сына. После долгих обсуждений молодые люди решились на усыновление ребенка.

"Нам пришлось пережить многое. В основном проблема была во мне. Я лечилась у хороших специалистов, даже обращалась к зарубежным врачам. Однако все старания были напрасными. Я до сих пор благодарна мужу за поддержку и понимание. Он не бросил меня, несмотря ни на что", - делится казахстанка.

Супруги решили обратиться в детский дом. Но именно в этот момент забеременела 18-летняя сестра мужа. Парень сразу бросил ее и уехал в другой город. Свекровь решила, что ребенка будет воспитывать старший сын, чтобы избежать позора.

Спустя некоторое время Зауре держала в руках приемного сына и была искренне счастлива.

"После родов золовка уехала в другой город. Мы назвали сына Аскаром, он стал для нас всем. Мы с мужем любили его, никогда ни в чем не отказывали. Он вырос очень умным, красивым и трудолюбивым парнем. После школы поступил в университет, он мечтает стать врачом", - рассказывает казахстанка.

Несколько месяцев назад умерла свекровь Зауре. На похораны собрались родные, приехала и золовка.

Выяснилось, что покойная все свое имущество оставила старшему сыну. Такое решение не обрадовало ее дочь. Она устроила скандал и в порыве гнева все рассказала Аскару. Золовка назвала брата и его жену обманщиками и потребовала вернуть ей сына обратно.

"Конечно, золовка и раньше приезжала. Однако она всегда держалась в стороне от нас. Узнав о завещании свекрови, она как с цепи сорвалась. После скандала Аскар сразу ушел, он не захотел с нами разговаривать. В глазах сына были слезы. Нам никакого имущества не надо, лишь бы Аскар вернулся и простил нас. Сейчас он живет у друга, мы с мужем решили дать ему время", - говорит женщина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/2024047-kak-s-tsepi-sorvalas-kazahstanka-schitaet-chto-zolovka-isportila-ey-zhizn/