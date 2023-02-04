"Противно на них смотреть": казахстанец женился на подруге экс-супруги и разбогател

Женщина. Иллюстративное фото: pexels.com

Шолпан три года назад начала новую жизнь. Она развелась с мужем, которого приходилось тащить на себе. Спустя полгода после этого мужчина создал семью с ее близкой подругой. Сейчас бывший супруг казахстанки занимается бизнесом и много зарабатывает. Женщина не понимает, как он мог так измениться, передает корреспондент NUR.KZ.

Шолпан вышла замуж на последнем курсе университета. Ее муж Багдат работал прорабом на стройке. После свадьбы молодые люди стали жить отдельно.

Казахстанка благодаря поддержке супруга смогла благополучно окончить вуз и найти работу по специальности. Становиться родителями они не спешили, хотели сначала встать на ноги и заработать.

"Через три года после свадьбы родился сын. Я сидела в декрете и занималась домом. Муж полностью обеспечивал нас. Однако спустя некоторое время на работе начались проблемы, он уволился. Сначала Багдат старался побыстрее трудоустроиться, но начальником участка или прорабом его не брали. Работать обычным строителем он не хотел", - рассказывает Шолпан.

Из-за трудного положения молодой женщине пришлось выйти на работу, сына она оформила в детский сад. Муж все время был в поиске, но результатов не было. Мужчина стал таксовать, однако деньги обычно уходили на ремонт авто. Шолпан устала от мужа, ей было трудно тащить семью на себе.

"Я старалась понимать и поддерживать супруга. Однако он ходил без работы почти два года. Мне одной приходилось платить ипотеку, покупать продукты и одежду. Помимо этого было много расходов. Я влезла в долги, забыла о себе. В итоге решила развестись, хотела жить свободно", - говорит женщина.

Муж Шолпан просил ее одуматься, дать ему еще один шанс. Мужчина не хотел разлучаться с сыном, но казахстанка была непреклонна. Тогда супруг оставил квартиру семье, а сам уехал жить к родителям. Через полгода Шолпан узнала, что бывший муж женился на ее подруге и теперь они живут счастливо.

"С моей подругой Аминой мы общались еще со школы, однако в последние годы потеряли связь. Когда я узнала, что она вышла замуж за отца моего сына, то была в шоке. Недавно они переехали в наш район, сейчас у них уже есть ребенок.

У моего бывшего супруга свой бизнес, он занимается животноводством, много зарабатывает. Платит алименты регулярно. Если честно, мне противно смотреть на их довольные лица. Багдат стал примерным семьянином. Постоянно встречаю его в супермаркете, у него дорогая машина. Я не понимаю, как моей подруге удалось так его изменить. Сейчас думаю, что я поспешила с разводом", - делится казахстанка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/2007838-protivno-na-nih-smotret-kazahstanets-zhenilsya-na-podruge-eks-suprugi-i-razbogatel/