"Совершает большую ошибку": казахстанка хочет все бросить и выйти замуж за парня из аула

Село. Иллюстративное фото: pexels.com

Динара очень сильно переживает за будущее своей дочери. Девушка хочет бросить высокооплачиваемую работу и создать семью с парнем из аула. После свадьбы они намерены жить в селе. Казахстанка считает, что ее дочь совершает большую ошибку, передает корреспондент NUR.KZ.

Динара всегда гордилась достижениями своей дочери Аружан. Вместе с мужем они старались дать ей хорошее воспитание и образование. Девушка никогда не огорчала родителей.

После окончания школы своими силами смогла поступить в престижный вуз. Будучи студенткой, она уже работала и хорошо зарабатывала.

"Аружан - единственный ребенок в нашей семье, несмотря на это, никогда не капризничала, была очень самостоятельной. В школе была отличницей, в вуз поступила на грант. По профессии она переводчица английского языка. Уже на втором курсе смогла трудоустроиться. Она материально независимая. После получения диплома дочь назначили на хорошую должность", - рассказывает казахстанка.

Два года назад Аружан съехала от родителей. Девушка смогла приобрести квартиру и сделать в ней дорогой ремонт. Динара радовалась и гордилась дочерью. Женщина верила, что она встретит достойного мужчину и свяжет с ним свою судьбу.

"В основном Аружан уделяла внимание учебе и работе. По природе у нее очень привлекательная внешность. Однако она никогда не встречалась с парнями, на свидания не бегала. Год назад в ее жизни появился Данияр. Я не знаю, что в нем заинтересовало Аружан, они очень разные люди", - говорит женщина.

По словам казахстанки, Данияр не имеет высшего образования. Парень живет и работает в ауле. У него есть свое крестьянское хозяйство.

Недавно Аружан заявила, что намерена выйти замуж и переехать в село. Динара всеми силами пытается отговорить дочь.

"Моя дочь родилась и выросла в городе. Она не сможет жить в ауле и заниматься домашними делами. У Аружан хорошая работа и высокий заработок. К тому же у нее есть квартира. Она хочет все бросить и начать новую жизнь. Меня слушать не собирается и все твердит о любви. Аружан не понимает, что совершает большую ошибку", - делится женщина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/2005123-sovershaet-bolshuyu-oshibku-kazahstanka-hochet-vse-brosit-i-vyyti-zamuzh-za-parnya-iz-aula/