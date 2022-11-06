"Надеялся на влиятельного тестя": невеста казахстанца притворялась, что она из богатой семьи

Свидание. Иллюстративное фото: pexels.com

Досымжан больше года состоял в любовных отношениях и планировал жениться. Молодой человек был уверен, что его избранница из богатой семьи. Поэтому старался красиво ухаживать и ради этого влез в долги. Однако невеста его обманула, передает корреспондент NUR.KZ.

Досымжан познакомился с Айгуль полтора года назад. Сначала молодые люди общались как друзья.

Девушка рассказывала о своей семье. Она говорила, что отец - владелец юридической компании, а сама она имеет прибыльный онлайн-магазин.

Айгуль всегда хорошо выглядела и ездила на дорогой машине. Из-за этого казахстанец решил, что она из богатой семьи. Он планировал жениться на ней и жить в достатке.

"Завоевать внимание Айгуль было очень сложно. Ей не нравилось просто гулять по парку и есть уличную еду. Мне приходилось каждый раз приглашать ее в дорогие заведения. К тому же я дарил ей подарки.

Зарплаты обычного помощника нотариуса не хватало. Я стал занимать у друзей и знакомых. Сам не заметил, как влез в долги. Однако я надеялся, что после свадьбы влиятельный тесть поможет мне решить финансовые проблемы", - рассказывает Досымжан.

Молодые люди встречались больше года. Мужчина познакомил избранницу с родственниками, однако любимая не спешила приглашать его в гости.

Полгода назад казахстанец оформил кредит в 3 млн тенге. Девушка хотела расширить свое дело и попросила помощи у Досымжана. Айгуль обещала платить сама и в короткое время полностью закрыть долг.

"Кредит мне пришлось платить самому. Я стал настаивать на свадьбе, почему-то Айгуль начала избегать этой темы. Она не брала трубку, отменяла встречи. Потом я позвонил ее подруге, она мне все рассказала.

Оказывается, отец Айгуль - обычный шофер, а сама она работала в торговом центре реализатором. Я долгое время не мог поверить, истерично смеялся. Потом увидел ее в бутике и все понял", - делится казахстанец.

Досымжан устроил скандал, он не хотел принимать правду. Айгуль не стала ничего скрывать. Дорогую одежду она брала из бутика, а машина принадлежала ее начальнице.

"Я до сих пор в шоке. Как можно после этого верить девушкам? Мне хотелось воспользоваться ею, а в итоге воспользовались мной. Не знаю, как теперь платить долги. Оказывается, Айгуль знала о моих планах, поэтому и подыгрывала", - возмущается казахстанец.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1995705-nadeyalsya-na-vliyatelnogo-testya-nevesta-kazahstantsa-pritvoryalas-chto-ona-iz-bogatoy-semi/