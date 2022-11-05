"Стал издеваться": казахстанке с пышными формами приходится есть втайне от мужа

Тарелка с салатом. Иллюстративное фото: pexels.com

Актоты больше всего на свете хочет спокойно жить и иметь право выбора. Дело в том, что ее муж вот уже несколько месяцев помешан на здоровом образе жизни. Мужчина занимается спортом и придерживается правильного питания. От любимой он требует того же и издевается над ее внешним видом, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанка всегда была женщиной в теле. Когда выходила замуж, ее пышные формы привлекали супруга. После рождения первого ребенка вес прибавился. Однако заняться собой у женщины не было ни времени, ни возможности.

Сейчас она мама двоих детей, имеет свою сеть цветочных магазинов в городе. По словам Актоты, лишний вес не мешает ей чувствовать себя комфортно.

"Мой муж старше меня на шесть лет. Он тоже человек крупный, однако никогда не переживал по поводу своего веса. Нам нравилось готовить вместе всякие вкусные блюда. Часто заказывали еду из ресторанов и кафе. Наши сыновья тоже любят вкусно поесть. В целом члены семьи у нас никогда не были стройными", - рассказывает женщина.

Несколько месяцев назад муж казахстанки неожиданно для всех стал увлекаться правильным питанием. Купил весы и записался в спортзал. Сначала женщина думала, что это временный интерес и любимого надолго не хватит. Однако результаты супруга многих удивили.

"Муж с каждым днем становится все моложе и красивее. За несколько месяцев сбросил более десяти килограммов. Он вообще не кушает вредную и жирную пищу.

Специалист составил для него индивидуальный рацион. Он строго его придерживается. Три раза в неделю ходит на тренировки, еще в бассейн. Я даже подумала, что у супруга появилась другая женщина. Однако мои подозрения не подтвердились", - делится казахстанка.

Муж Актоты не только похудел сам, но и стал агитировать жену на здоровый образ жизни. Он будит ее по утрам и заставляет бегать. К тому же в холодильнике исчезли многие продукты. Женщина не знает, как сделать так, чтобы супруг оставил ее в покое.

"Муж не разрешает мне есть сладкое и мучное. Я каждый день много работаю, держать сеть цветочных салонов очень трудно. Он этого не понимает. Сейчас я ем сладкое втайне от супруга, у меня даже есть свои заначки в доме.

Сыновьям тоже нелегко. Идти в спортзал стыдно, ведь там все будут на меня смотреть. Я хочу жить в спокойствии, но муж не перестает унижать меня и издеваться", - говорит казахстанка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1995604-stal-izdevatsya-kazahstanke-s-pyshnymi-formami-prihoditsya-est-vtayne-ot-muzha/