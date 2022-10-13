"Свекровь просто обожает манты": вышедшая замуж за иностранца казашка рассказала о жизни

Айсулу Утешева с мужем Николаем Андресеном. Фото: из семейного архива/azh.kz

Казашка вышла замуж за датчанина, а сейчас семья живет в столице Ирландии. Айсулу Утешева рассказала о знакомстве с будущим супругом и жизни в Дублине, передает "Ак Жайык".

Айсулу родилась в поселке неподалеку от Уральска. Несколько лет жила в Атырау и работала на хорошей должности в ТШО, затем переехала в Астану и была военным лингвистом в посольстве США.

Девушка росла в обычной семье, в университет поступила на грант, за аренду квартиры платила сама со стипендии и периодических подработок.

В США она попала по программе обмена студентами, спонсируемой американским правительством, а магистратуру закончила в Дании, получив грант от королевства и оставив работу в Астане.

"В США я постоянно испытывала шок: как непринужденно и вольно ведут себя женщины. Я выросла, можно сказать, в патриархальном обществе, мне было странно и одновременно захватывающе видеть, как смелы американки, как рассуждают, как умеют за себя постоять. Возможно, тогда у меня в голове произошел переворот, что я никогда не смогу выйти замуж за соотечественника", - поделилась Айсулу.

Со своим будущим мужем Николаем Андресеном девушка познакомилась в Дании, а несколько месяцев назад семья перебралась жить и работать в Дублин.

По ее словам, замужем за иностранцем она чувствует себя комфортно и счастливо. Она рассказала, какие свадебные традиции существуют в Ирландии.

"У ирландцев, как и других народов, тоже есть старинный обычай свататься к невесте. Он называется "Айтин Гусак". Жених приходит в дом невесты, и на стол обязательно подают печеного гуся. Ирландское выражение "Его гусь приготовлен!" означает, что молодой человек готов жениться.

Если дата свадьбы приходится на День Святого Патрика, 17 марта, то брак просто обязан быть счастливым. Потому что этот день считается самым счастливым днем в году. Поэтому в этот день обычно много свадеб.

Ну, а если торжество пройдет в старинном замке, то это вообще сказка. Их тут много, и их сдают в аренду. Ну и никакая свадьба не может обойтись без живой музыки, где играют кельтская арфа и волынки и танцуют ирландский степ. Так что ирландцы похожи на наших: тоже любят веселые праздники, танцы и вкусную еду.

Правда, среди молодежи в последнее время практикуются современные свадьбы с минимумом гостей. Особенно после пандемии, когда все поняли, что и так тоже можно. Но венчание в церкви почти обязательно. У нас была как раз такая скромная свадьба. Правда, мы с мужем не венчаны, так как принадлежим к разным конфессиям: он протестант, а я мусульманка", - рассказала Айсулу.

Девушка также сравнила казахскую и ирландскую кухни, обычаи.

"Как и у нас, здесь принцип - должно быть сытно и вкусно. Если в нашей национальной кухне за основу берутся мясо и тесто, то у них вместо теста в особом почете овощи. В нашей семье я готовлю сама. Балую казахской кухней, моя свекровь просто обожает манты. И готовка, конечно, без конины. Для них лошадь ассоциируется со скачками, а не с казы.

И да, свекровь живет отдельно. Подружки-келинки из Казахстана всегда меня об этом спрашивают. Вообще жить с родителями здесь большая странность, даже если он и младший сын. Отношение к браку здесь тоже иное. Тут у парней и девушек не принято вместо приветствия спрашивать: "Когда женишься?", "Когда замуж?".

Путем несложных подсчетов становится понятно, почему. В Северной Европе после обычной школы они идут в гимназию или техническую школу, потом готовятся поступать в университет. В университет они попадают только в 21 год.

Отучившись, между бакалавриатом и магистратурой они часто берут год, а то и два года отдыха: путешествуют по Европе или отдыхают дома. Стипендии и пособия позволяют немного расслабиться.

В итоге магистратуру они заканчивают к 28, а то и к 30 годам. Потом еще год-два сидят на пособиях, пока ищут работу. Поэтому женятся многие после 30. А так как они не живут с родителями, то и мысль привести жену в их дом считается абсурдной. А с такими огромными ценами на жилье может вообще пропасть желание заводить семью.

Но если все же вопрос с жильем решен, то первого ребенка рожают примерно к 35 годам. У нас в Казахстане, если женщина не родила детей к 35, то она обидно считается "старой девой". Тут вообще нет такого понятия", - говорит уроженка Казахстана.

В Ирландии она работает в крупной IT-компании, тестирует видеоигры. Отмечает, что там с пониманием относятся к тому, что человеку нужно периодически отдыхать.

"Я могу на 20-30 минут покинуть рабочее место, а через полтора часа снова уйти отдыхать, и это нормально. Больничные оплачиваются полностью, и первые 5 дней можно прийти даже без справки.

Рабочая неделя - 35 часов, хотя у некоторых компаний - 40, но там обеденное время тоже оплачивается. Отпуск длится пять недель. А еще во многих компаниях практикуются отпуска за счет компании на рождественские и новогодние праздники. Мне в компании дают десять дней отдыха до третьего января.

К слову сказать, в Казахстане, мне кажется, такой график, скорее всего, приведет к ухудшению дисциплины. Ирландцы же, как правило, ответственный народ: встать в 5 утра, сделать пробежку и прийти на работу - это обычное дело.

Дублин считается "кремниевой долиной Европы", здесь сейчас бум в сфере развития информационных технологий. Европейские головные офисы крупных технологических компаний все здесь.

Мой муж, как и я, тоже трудится в сфере IT, и по местным меркам мы зарабатываем хорошо. Можем взять ипотеку, чтобы купить жилье. Оно очень дорогое, но самое главное - на всех желающих его попросту не хватает. Наша двушка с огромной кухней с французскими окнами в хорошем районе обходится нам в 2000 евро в месяц. Это средняя цена.

Знаю, что в Казахстане очень выросли цены на продукты, здесь они тоже высокие. Цены на электричество и отопление здесь немного поднялись из-за энергетического кризиса. Но за воду, к примеру, мы не платим вообще. Сходить куда-то в ресторан, в принципе, выходит так же, как в Астане", - поделилась Айсулу.

Как говорит девушка, ирландцы мало знают о Казахстане.

"Некоторые могут припомнить, что у нас есть нефть, что мы соседи с Россией и с Китаем. И, кажется, у нас есть горы. А есть еще те, кто посмотрел фильм "Борат". Они, конечно, понимают, что Казахстан - не главный производитель навоза, а казахстанские дети не играют с автоматами, и что вообще все это неправда. Но могут пошутить на эту тему. Это очень меня задевает.

Когда я еще жила в Дании, местная пресса решила написать о трех вещах, которые происходили в Казахстане: переход на латиницу, переименование столицы и январские события. Как ни странно, только после протестов в нашей стране люди стали интересоваться Казахстаном", - отметила Айсулу.

В заключение девушка отметила, что скучает по Родине.

"По театру особенно. Здесь очень много театров, и вообще искусство очень развито. Но наши, казахстанские театры - особенные. И если говорить, о чем больше всего я скучаю, то по нашему театру в любом городе Казахстана", - заключила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1992507-svekrov-prosto-obozhaet-manty-vyshedshaya-zamuzh-za-inostrantsa-kazashka-rasskazala-o-zhizni/