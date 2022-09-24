"Держусь от парней подальше": казахстанка из-за матери отказалась от личного счастья

Девушка. Иллюстративное фото: pexels.com

Шолпан мечтает выйти замуж и родить ребенка. Однако молодая казахстанка вынуждена отказаться от личного счастья ради матери. Девушка думает, что иначе она предаст самого близкого ей человека, передает корреспондент NUR.KZ.

Шолпан выросла в неполной семье. Ее родители развелись, когда казахстанке было четыре года. Отец ушел к другой женщине и создал свою семью. Мама же посвятила свою жизнь дочери. Ей приходилось трудиться на нескольких работах, чтобы прокормить ребенка.

В этом году 23-летняя девушка окончила университет, теперь она работает в частной строительной компании.

"Отца я не помню, он никогда меня не искал. Мама не любит о нем говорить, ведь он предал ее любовь. Сейчас у меня кроме матери никого нет, она для меня - самый близкий и родной человек. Благодаря ей я никогда ни в чем не нуждалась. Смогла получить образование и найти хорошую работу", - рассказывает Шолпан.

Некоторые ее подруги уже успели выйти замуж и родить малышей. Девушка тоже мечтает обрести семейное счастье. Однако оставить маму одну она боится. Ведь после свадьбы ей придется уехать в другой дом.

"Я всегда стараюсь подальше держаться от парней. В старших классах дружила с одноклассником. Он приглашал меня в кино и кафе. Парень мне очень нравился, он был очень красивым и добрым.

Однако мама запретила мне с ним встречаться. Помню, как она ругала меня и называла предательницей. После этого случая я стала избегать общения с противоположным полом", - говорит казахстанка.

Будучи студенткой, Шолпан не ходила на посиделки с друзьями. Мать запрещала ей ярко краситься и откровенно одеваться. Все свое внимание девушка уделяла учебе и домашним делам.

"Моя мама негативно относится к парням. Она говорит, что найти счастье в браке очень сложно. Часто твердит, что мужчинам доверять нельзя. Я понимаю, что уход отца на нее так повлиял. Мне важно, чтобы она гордилось мной. Поэтому мне придется поставить крест на своей личной жизни", - рассуждает казахстанка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1989170-derzhus-ot-parney-podalshe-kazahstanka-iz-za-materi-otkazalas-ot-lichnogo-schastya/