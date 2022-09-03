"Смотрит на меня со страстью": казахстанка влюбилась в сводного брата

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За последние два года жизнь молодой казахстанки сильно изменилась. Сейчас девушка живет вместе с новой семьей матери, которая во второй раз вышла замуж. У отчима есть сын, к которому Акнур испытывает чувства, но боится в этом признаться, передает корреспондент NUR.KZ.

Родители Акнур развелись, когда она еще училась в школе. Мама с трудом пережила разрыв, но ради дочери смогла взять себя в руки. Женщина трудилась на нескольких работах, чтобы обеспечить семью.

Сейчас молодая казахстанка учится на втором курсе в университете. В будущем она мечтает стать востребованным экономистом.

"Мама - мой самый близкий человек. После развода отец исчез из нашей жизни, даже на моем выпускном его не было. Я всегда старалась не огорчать маму, поэтому смогла своими силами поступить в вуз", - рассказывает Акнур.

После развода у матери девушки не было ни сил, ни времени на личную жизнь. Только три года назад она все-таки познакомилась с хорошим мужчиной. Они встречались около года, позже решили пожениться.

Акнур была искренне рада за свою мать и препятствовать ее счастью не стала. После торжества мама с дочкой переехали в новый дом.

"Моего отчима зовут Берик, он вдовец. Сам воспитал сына. Мой сводный брат старше меня на четыре года. Супруг мамы занимается бизнесом, он состоятельный человек. Сейчас мы живем в коттедже и ни в чем не нуждаемся", - делится казахстанка.

Однако девушку сильно беспокоят ее отношения со сводным братом. Ей кажется, что Тимур смотрит на нее влюбленными глазами. Он каждый день отвозит Акнур в университет и не отпускает на студенческие вечеринки. Контролирует ее в социальных сетях и старается больше времени проводить вместе с ней.

"Тимур никогда не домогался меня. Мы с ним смогли найти общий язык. Однако его взгляд очень волнует меня. Когда я выхожу из ванной или купаюсь в бассейне, он смотрит на меня со страстью в глазах. Недавно мы чуть не поцеловались", - говорит казахстанка.

Акнур признается, что влюблена в своего сводного брата. Несмотря на это, девушка не может открыто рассказать о своих чувствах. Она боится, что родители ее не поймут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1985978-smotrit-na-menya-so-strastyu-kazahstanka-vlyubilas-v-svodnogo-brata/