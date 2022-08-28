"Предали самые близкие люди": казахстанец застал жену в постели с братом

Иллюстративное фото: pexels.com

Мансур сейчас живет один. После работы ему не хочется возвращаться домой, ведь здесь все напоминает о жене и дочери. Только недавно казахстанец был счастливым семьянином. Однако родной человек разрушил его жизнь - мужчина застал супругу в постели с братом, передает корреспондент NUR.KZ.

Мансур - старший ребенок в семье. У него есть еще сестра и брат. Казахстанец всегда старался помогать близким и поддерживать их в трудный момент. Однако построить близкие отношения с младшим братом мужчина не смог.

Он с детства считал Мансура своим соперником. Сначала брат боролся с ним за любовь родителей, а после их смерти стал требовать отцовскую квартиру.

"Моего младшего брата зовут Кайсар. Жизнь у него не сложилась. Два раза был женат, но сохранить семью не смог. Детей у него нет. Наши родители скончались в аварии, соответственно, отец составить завещание не успел.

Брат долго боролся со мной, он хотел, чтобы жилье досталось ему единолично. Однако я смог продать квартиру и поделил деньги на три части. Тогда сестра тоже нуждалась в финансах. Кайсар забрал свою долю и уехал", - рассказывает Мансур.

Мужчина работает врачом в поликлинике, жена тоже трудится в медицинской сфере. Супруги воспитывали дочь. Мансур стремился к лучшей жизни. Планов на будущее у него было много.

"Где-то два года назад мне позвонили с незнакомого номера, я ответил. Это был Кайсар. Он сообщил, что приехал в родной город. Естественно, я обрадовался, пригласил его на ужин. Вечером мы сидели за столом и общались. Из его слов я понял, что идти ему некуда. Поэтому предложил остаться у себя. Дом у меня большой, места хватало всем", - делится казахстанец.

Супругу решение Мансура не обрадовало. Женщина не хотела, чтобы в их доме жил родственник мужа. Казахстанец смог ее переубедить. Он помог младшему брату найти работу и восстановить необходимые документы.

Зарплату брат тратил на себя, иногда мог купить игрушки племяннице. Мансур хотел, чтобы родственник накопил деньги на квартиру и начал в ней новую жизнь. Однако его надежды не оправдались.

"В тот день я работал. Однако из-за простуды чувствовал себя ужасно. Мне пришлось отпроситься у начальства. Открыв дверь, я понял, что жена и брат дома. Меня это удивило, ведь Кайсар должен был быть на работе. Когда я зашел в спальню, то застал их в постели", - говорит мужчина.

По словам Мансура, в ярости он избил брата. Жена плакала и просила прощения. Однако мужчина выгнал любовников. Он не хотел никого видеть и слышать. С тех пор казахстанец живет один. Он очень скучает по дочери.

"Кайсар снова уехал из города. Жена и дочь живут с родителями. Мне очень обидно, что меня предали самые близкие люди. Супруга просит прощения, но принять ее обратно я не смогу. Жалко дочку, мы скучаем по друг другу. Сейчас мы оформляем развод", - рассказал Мансур.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1984934-predali-samye-blizkie-lyudi-kazahstanets-zastal-zhenu-v-posteli-s-bratom/