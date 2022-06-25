"Зря связалась": замужняя казахстанка не может избавиться от назойливого любовника

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Раушан живет в постоянном страхе. Полгода назад в отместку мужу казахстанка завела любовника. С молодым человеком она снова почувствовала себя любимой и желанной. Но сейчас она хочет закончить роман на стороне, однако мужчина угрожает все рассказать ее супругу, передает корреспондент NUR.KZ.

Раушан замужем более десяти лет. Вместе с супругом воспитывают сына. Забеременеть и родить второго ребенка ей не удается. Несмотря на постоянное лечение, положительных результатов пока нет.

"Если посмотреть со стороны, то у нас с мужем все хорошо. Имеем большой дом, есть дорогая машина. Живем в достатке. Однако отношения идеальными назвать сложно. Мы стали буквально соседями, муж с каждым днем отдаляется от меня", - рассказывает казахстанка.

Год назад женщина стала замечать изменения в поведении супруга. Его стали раздражать вопросы жены. Он задерживался на работе, часто уезжал в командировки. Раушан старалась не подозревать мужа в измене. Однако все равно узнала, что супруг завел любовницу.

"Ночью я прочитала сообщения в его телефоне. Оказалось, что они встречаются уже несколько месяцев. Любовница была моложе меня на пять лет. Я не стала скандалить, просто сделала вид, что ничего не знаю", - говорит женщина.

Раушан в отместку супругу решила тоже завести любовника. Познакомилась в кафе с молодым мужчиной и сама не заметила, как оказалась в его постели.

"Нурлан очень красивый и видный молодой человек. Он знал, что я замужем, но ухаживал за мной. Дарил цветы и подарки. Секс с ним был гораздо лучше, чем с супругом. С ним я снова почувствовала себя женщиной, стала ухаживать за собой", - делится казахстанка.

Месяц назад Раушан решила разорвать отношения с Нурланом. Ее волнует будущее сына, она не хочет, чтобы он рос без отца. Когда о ее решении узнал любовник, он сразу изменился и стал угрожать.

"Нурлан хочет, чтобы я развелась и стала его женой. Так поступить я не могу. Он грозится, что все расскажет моему мужу. Оказывается, у него даже есть наши интимные фото. Я предлагала ему деньги, но он отказался. Он каждый день звонит и требует встречи. Сейчас я живу в страхе. Зря я вообще с этим связалась", - признается женщина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1975392-zrya-svyazalas-zamuzhnyaya-kazahstanka-ne-mozhet-izbavitsya-ot-nazoylivogo-lyubovnika/