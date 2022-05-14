"Засиделась в девках": казахстанка 4 года встречается с парнем и устала ждать свадьбы

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Акмарал мечтает выйти замуж и создать семью. С любимым казахстанка уже определилась. Она более четырех лет встречается с парнем. Однако избранник тянет со свадьбой. Девушка боится, что в итоге он ее просто бросит, передает корреспондент NUR.KZ.

В этом году Акмарал исполняется 27 лет. Она работает в банке, имеет хороший доход. Для полного счастья ей не хватает своей семьи. Казахстанка давно мечтает о замужестве и хочет стать любящей мамой.

"Моего парня зовут Темирбек, мы с ним познакомились в кафе. Я даже сама не заметила, как между нами завязались отношения, я влюбилась в него. Он очень красивый, добрый и щедрый. Темирбек умеет ухаживать, никогда не забывает о наших датах и праздниках. Любимый всегда дарит подарки и зовет путешествовать", - рассказывает Акмарал.

Парень впервые завел разговор о свадьбе два года назад. В день рождения возлюбленной он подарил ей кольцо и сделал предложение.

Спустя некоторое время молодой человек познакомил Акмарал с родными. Родители благословили брак. Однако назначить конкретную дату торжества до сих пор не получается.

"Некоторое время у Темирбека были проблемы на работе, он был полностью занят своим бизнесом. Я не стала его беспокоить. Потом ситуация стабилизировалась, но о свадьбе он не говорит. Естественно, мне пришлось самой затронуть эту тему, он сказал, что еще не готов. Я не думаю, что это связано с финансами, он обеспеченный", - делится казахстанка.

Акмарал не очень удобно перед своими родными. Они все время спрашивают о свадьбе, родители не понимают, почему будущие сваты тянут. Девушка не знает, что им ответить.

"Мне в этом году исполнится 27 лет. Все подруги уже замужем, я тоже хочу нянчить детей. Если честно, я боюсь, что в будущем могут быть проблемы с зачатием, ведь время идет. Мне не нужно ни платье, ни дорогой ресторан. Я не могу давить на Темирбека, вдруг он меня бросит. Вот так я засиделась в девках", - с сожалением отмечает Акмарал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1968976-zasidelas-v-devkah-kazahstanka-4-goda-vstrechaetsya-s-parnem-i-ustala-zhdat-svadby/